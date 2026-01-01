Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Mahallelinin müdahale etmeye çalıştığı yanan ev için kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin 8 araç ve 1 dron ile müdahale ettiği alevler, söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA