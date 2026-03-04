PVC ustası Yusuf Çelik, iş yerinde çalıştığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile iş yerine defalarca ateş açılırken Çelik, başından vuruldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yusuf Çelik’in cenazesi, defnedilmek üzere Mardin’e götürüldü.