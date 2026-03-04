İnegöl’ün gözde alanlarından biri olan Botanik Park’ta kapsamlı bir dönüşüme imza atacak proje kapsamında İnegöl yeni nikah ve etkinlik salonlarıyla özel bir mekan kazanmış olacak.

Projesi hazırlanan uygulamayla birlikte Botanik Park, İnegöl’de vatandaşların özel günlerine ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde yeniden şekillendirilecek. Modern mimarisi ve ferah tasarımıyla dikkat çeken alanda farklı kapasitelere sahip çok sayıda mekân yer alacak. En önemli özelliği, farklı büyüklükte yeni nikah salonlarını içerisinde barındırması olan projeyle, yeni nikah ve etkinlik salonları ilçe halkının hizmetine sunulacak. Botanik Park’ta vatandaşların özel günlerine değer katacak İnegöl Belediyesi nikah ve etkinlik salonları hayata geçirilecek. Modern, ferah ve doğayla iç içe yeni alanlarda 100, 200 ve 700 kişilik nikah salonları, özel toplantı salonu, Gastro Kafe, Cam Etkinlik Salonu, Açık Nikah Alanı ve 317 araçlık otopark oluşturulacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin önemli ihtiyaçlarını giderecek projenin ihalesini 11 Mart’ta yapacaklarını duyurdu. Taban, ‘‘Botanik Parkta olacak olan 11 Mart'ta da nasip olursa ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bir yıl içerisinde tamamlayarak hizmete sunmak istediğimiz bir projemiz’’