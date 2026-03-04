Türkiye’yi hedef aldığı belirtilen İran füzesinin NATO sistemleri tarafından imha edilmesinin ardından Ankara diplomatik temas başlattı. İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek yaşanan olayla ilgili Türkiye’nin tepkisi ve kaygıları kendisine iletildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FİDAN, ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Türk hava sahasına yöneldiği saptanan İran menşeli mühimmatın havada vurulmasının ardından diplomasi trafiği de hızlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Balistik mühimmatla ilgili rahatsızlığını dile getiren Bakan Fidan, bölgede yaşanan gerilimin daha fazla büyümemesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmaların yayılmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiği mesajı verildi.