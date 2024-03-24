Köyde yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğrafları anı olarak saklanması için kahvehanede yapılan odada sergileniyor. Kimsesiz bir vatandaşın fotoğrafının köy kahvesinde bulunmasıyla başlayan gelenek köy halkı tarafından 30 yıldır sürüyor. Vefat eden kişilerin fotoğrafları lakapları ile birlikte çerçevelenip duvara asılıyor.



Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyde yaşayıp vefat eden kişilerin 30 yıldır bu odada resimlerini temiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu gelenek kimsesiz bir vatandaşın fotoğrafının köy kahvesinde bulunmasıyla başlandı. Daha sonra birkaç arkadaşımız vefat edince kişilerin fotoğraflarını lakapları ile bu odaya asmaya başladık. Burada yaklaşık 500'e yakın fotoğraf var. Büyüklerimiz gençlerimiz burada büyüklerini atalarını görüp ziyaret ediyor. Biz de burayı temiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Barcın köyü olarak her cuma sabahı 2 çeşit çorba çıkarıyoruz" diye konuştu.



Aşçılık yapan İsmail Toksöz, "2 yıl önce bayram günü dışarıda oturuyordum. Bizim köyden gurbete giden Mehmet abi köye gezmeye gelmişti. Babasının erken yaşta vefat ettiğini duyduk. Fotoğrafları köyde 70 yıl önce yapılan toplu nikahın fotoğraflarından çıkardık. Mehmet abiye otururken 'Babanı hiç gördün mü' diye sordum. Bana 'Hiç görmedim. Benim doğumumda babam ölmüş' dedi. Ben de içeri girip 'fotoğraf odasında babanı bulabilecek misin' dedim. 5-10 dakika geçti hala gelmedi. Fotoğraf odasına gittiğimde babasının fotoğrafını bulmuş hüngür hüngür ağladığını gördüm. 60 yaşında ilk defa babasını görmüş. Duygulu bir andı” şeklinde konuştu.