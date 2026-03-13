Sultangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitim veren kurumu Merve Karakaş Ana Kucağı, çocuklara Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak ve orucu sevdirmek için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Her yıl olduğu gibi Osmanlı'nın tekne orucu geleneği bu yıl da miniklere yaşatıldı.

Çocuklar, için balonlarla bezenen özenli bir sofra hazırlandı. Çocuklar, ezanın okunmasını büyük bir sabırla bekledi. Öğle ezanıyla birlikte tekne oruçları dualar eşliğinde açıldı. Köfte patates ve tulumba tatlılarını afiyetle yiyen çocuklar arkadaşlarıyla beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Osmanlı'dan bu yana günümüze uzanan, çocuklara orucu sevdirmenin en güzel yolu olan tekne orucu geleneğini Ana Kucağımız'da bu yıl da yaşattık. Miniklerin günün bir bölümünü oruçlu geçirdiği, öğle ezanıyla iftar yaptıkları tekne orucuyla çocuklarımıza unutamayacakları bir anı bıraktık. Ramazan'ın başından bu yana çocuklarımız Ramazan'ın manevi atmosferini yaşasın diye Ramazan Etkinlik Alanımızda birçok etkinlik düzenliyoruz. Ailelerimizi de Ramazan boyunca Ramazan Etkinlik Alanımıza bekliyoruz' dedi.