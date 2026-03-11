Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Dağkadı Mahallesi'nde görev yapan cami imamı ve eşi, çocukların camiye olan ilgisini artırmak amacıyla caminin iç bölümünü balonlar, ışıklar ve renkli süslerle süsledi. Camiye gelen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Mahalledeki çocukların yoğun ilgi gösterdiği süslemeler, camide renkli görüntüler oluşturdu.

Mahalle sakinleri, yapılan uygulamanın çocukları camiye teşvik ettiğini belirterek, imam ve eşine teşekkür ettiler.

İmam, amaçlarının çocukların camiyi sevmesi ve küçük yaşlardan itibaren cami ortamına alışmaları olduğunu belirterek, benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.