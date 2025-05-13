Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir besihanede büyükbaş hayvan ölümü yaşanması üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve veteriner hekimler harekete geçti. Yapılan incelemelerde, hayvanın şap hastalığı nedeniyle öldüğü, aynı çiftlikteki diğer hayvanlarda da hastalık belirtilerinin görüldüğü tespit edildi. Bu gelişme üzerine ilçe kaymakamlığı, vakit kaybetmeden tüm ilçede karantina tedbirlerini devreye soktu.

İlçe kaymakamlığının aldığı karar doğrultusunda, Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Karantina uygulaması çerçevesinde ilçe genelinde hayvan hareketleri yasaklandı. Kurban Bayramı öncesinde ilçede ortaya çıkan şap vakası, besiciler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İddiaya göre, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığı belirtilerine rastlanması üzerine, bu hayvanlar geri gönderildi. Yetkililerin İnegöl hayvan pazarını mercek altına aldıkları, şap hastalığı bulgularına yönelik sürekli inceleme ve denetleme yaptıkları öğrenildi. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında benzer bir kararın İnegöl'de verilip verilmeyeceği ise merak konusu oldu.

İnsan sağlığını dikkate alacak şekilde çalışma yapan Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin hayvan ve hayvan giriş çıkışlarına yönelik sıkı denetleme ve kontroller yaptığı görülüyor.