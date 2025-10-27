Önümüzdeki günlerde de beklenen yağışla birlikte, su seviyesi '0' olan Doğancı Barajı'nın yeniden yükselmeye başlayacak olması yüzleri güldürdü. Barajları besleyen derelerde akan su dron ile görüntülendi.

Bir zamanlar su şehri olarak anılan Bursa, şimdilerde ise tarihinin en büyük su kriziyle karşı karşıya kalmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim'den bu yana kentte her gün 12 saatlik planlı su kesintileri uygulansa da barajlardaki su seviyesi sebebiyle insanların tedirginliği her gün arttırıyor.

Başlatılan seferberlik kapsamında 373 milyon metreküp su kapasitesine sahip Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisi'ne aktarılan 110 bin metreküpün 300 bin metreküpe çıkarılması için Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatında da hummalı çalışma devam ediyor.



Son günlerde yağan yağmur yüzleri güldürdü

Bursa'da kuraklıkla sebebiyle Doğancı ve Nilüfer barajındaki su seviyesi '0'a inerken, son 2 gündür yağan yağmur vatandaşların yüzünü güldürdü. Uludağ ve eteklerine metrekareye yağan 10 kilogram yağmur, kuruyan dereleri yeniden harekete geçirdi. Derelerden akan sular, su seviyesinin '0' olduğu Doğancı Barajını doldurmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de yağışların yaşanacak olması ve kış ayı ile birlikte kar yağışının beklentisi, bir nebzede de olsa herkesin yüreğine su serpti.

Her gün Doğancı Barajını besleyen derelerin üzerinden gelip gittiğini belirten İbrahim Durhan, "Bütün derelerin birleştiği bu Nilüfer Çayı'nda su kesilmiyor. Ancak yaz ayında ve yağmurların yağmaması sebebiyle derelerin kurmasıyla bu çayda da su seviyesi bitme noktasına gelmişti. Ama 2-3 gündür yağan yağmurla birlikte derelerden suyun akmasıyla, bu çayda da suyun sesini duymaya başladık. Önümüzdeki günlerde de yağmur bekleniyor. İnşallah daha da çok yağar ve su sıkıntımız biran önce biter" dedi.

Kaynak: İHA