Edinilen bilgilere göre, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir plazanın şiddetli rüzgarın etkisiyle iç kısmında bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar saniyelerle kurtulurken, yaşanan panik anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tavanın çökmesiyle birlikte hızla kaçtığı ve kıl payı kurtulduğu görüldü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, plazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yetkililer, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.