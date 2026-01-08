Edinilen bilgilere göre, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir plazanın şiddetli rüzgarın etkisiyle iç kısmında bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar saniyelerle kurtulurken, yaşanan panik anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tavanın çökmesiyle birlikte hızla kaçtığı ve kıl payı kurtulduğu görüldü.

A W616315 01Olayda şans eseri yaralanan olmazken, plazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

A W616315 04Yetkililer, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA