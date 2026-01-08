Suriye’nin Halep kentinde YPG’nin sivilleri hedef almasının ardından Şam yönetimi harekete geçti. Suriye ordusu, sivillerin tahliye edildiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde YPG’ye yönelik operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar devam ederken, ABD’den dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'DEN YANA

CNN Türk'ün haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili Suriye'deki son gelişmeleri "Başkan Trump, istikrarlı, birleşmiş, kendisiyle ve komşularıyla barış bir Suriye'yi desteklemek konusunda kararlıdır. Bu, Trump'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonun temel unsurudur" sözleri ile değerlendirdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR SURİYE'DEN GEÇER

Yetkili, Suriye'de sağlanacak barışın bölgeye de etki edeceğinin altını çizerek "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahiptir" dedi. Terörden arındırılmış bir Suriye'nin önemine dikkat çeken Beyaz Saray yetkilisi "Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir. Komşuları ve dünya için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullandı.