Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih mahallesinde madde kullanıcıları kentsel yerleşim için yıkılan evleri ateşe verdi. Bursa'nın birçok yerinden görülebilen yangını itfaiye ekipleri söndürmeye başladı. Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih semtinde yangın çıktı. Kentsel değişimler nedeniyle yıkılan evlerin arasında madde bağımlılarının yatak parçalarını yakması büyük yangına neden oldu. Çıkan yangına kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Madde bağımlılarının yatak parçalarını kasten yakması Fatih mahallesinde yangına neden oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerin arasına sığınan madde bağımlıları, mahallelerde korku yaratarak saat 17.30 sıralarında yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle çevredeki vatandaşlar da tedirgin oldu.