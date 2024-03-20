İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bursa'nın da listede olduğu 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz!" ifadelerini kullanarak operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz! Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Uyuşturucu madde ticareti,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Silahla yaralama,

İşyeri kurşunlama ve

Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kg eroin

2 kg metamfetamin,

Muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap,

Çok sayıda şarjör, fişek ve

Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu. İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!