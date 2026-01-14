Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, köprünün mevcut durumu hakkında ilgili kurumlara dilekçe vererek başvuruda bulundu. Dilekçesinde köprünün alt kısmında aşınmalar meydana geldiğini ve acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Eren, uzun süredir herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Son günlerde Mustafakemalpaşa'yı etkisi altına alan yoğun yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte köprü daha da zarar gördü. Artan suyun etkisiyle köprünün üst bölümünde bulunan bir parçanın tamamen koptuğu görüldü. Şu an itibarıyla köprü, vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muhtar Necati Eren, göreve geldikten sonra bu sorunla ilgili gerekli bildirimleri yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz dönemlerde köprünün durumu hakkında ilgili yerlere başvuruda bulundum ancak herhangi bir müdahale yapılmadı. Köprü şu an insan ve hayvan sağlığı açısından ciddi risk taşıyor. Bu nedenle kullanılmaması gerekiyor" dedi.

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle köprünün alt kısmındaki hasar net olarak görülemezken, daha önce suyun çekildiği dönemlerde alt bölümdeki aşınmaların açıkça görüldüğü öğrenildi. Köprünün, su büzleri üzerine yapılan çalışma ile oluşturulduğu ve bu nedenle dayanıklılığının zayıfladığı da ifade edildi.

Mahalle sakinleri, köprünün bir an önce onarılması veya yeniden güvenli şekilde yapılmasını talep ediyor.