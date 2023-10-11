Bursa’da mobilya fabrikasından yükselen alevler, ateş topuna döndü. Bina boyu yükselen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahalleli de korku dolu anlar yaşadı.



Bursa'daki Yangın, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Namıkkemal Mahallesi’nde eski Gemlik Yolu üzerindeki mobilya imalathanesi ve mağazasında meydana geldi. 3 katlı binadan yükselen alevler, kısa sürede bütün binayı sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada yükselen alevleri gören mahalleli de sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan taraftaki binaları da tehdit eden alevler sebebiyle, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Eski Gemlik Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yükselen siyah dumanlar ise, kentin bir çok noktasından görüldü.