İngiltere’de perakende sektöründeki kriz derinleşirken, bir ünlü moda zinciri daha mağaza kapatma kararı aldı. Özellikle çanta ve aksesuar tasarımlarıyla tanınan Radley’in, ülke çapındaki 21 mağazasını tamamen kapatacağı açıklandı.

Kurtarma anlaşması mağazaları ayakta tutmaya yetmedi

Poundland ve LK Bennett’in sahibi Gordon Brothers, markayı satın alarak iflas sürecinden çıkardı. Ancak anlaşmanın yalnızca marka ismi ve fikri mülkiyet haklarını kapsadığı, mağazaların ise bu kapsamın dışında bırakıldığı belirtildi.

Mağaza kapatma sürecinin başlamasıyla ilk etapta 42 çalışanın işine son verildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ilerleyen süreçte işten çıkarmaların daha da artabileceği ifade ediliyor.

Radley’in son mali yılda yaklaşık 5,5 milyon sterlin zarar ettiği, şirket cirosunun ise 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline düştüğü aktarıldı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler ve tüketici talebindeki düşüşün moda perakendecileri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Kapanacak mağazalar arasında Londra Covent Garden ve Glasgow’daki dikkat çeken şubeler de yer alıyor. York, Swindon, Cheshire Oaks, Mansfield ve Doncaster gibi bölgelerde bulunan outlet mağazalarının da faaliyetlerine son vereceği açıklandı.

İngiltere’de perakende sektöründe son dönemde iflas ve mağaza kapatma haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon, kira giderleri ve tüketicilerin online alışverişe yönelmesi, geleneksel mağaza zincirlerini zor durumda bırakıyor.

Ülkede moda zinciri Quiz’in de kalan 37 mağazasını kapatma kararı aldığı duyurulmuştu. Bu süreçte yaklaşık 360 çalışanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.