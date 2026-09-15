Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Yeni düzenleme çalışması yapılan yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yoldan araçlarıyla geçen gençler, yerde yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsünü fark etti. Gençler, karanlıkta fark edilmeyen kazanın yeni bir tehlikeye yol açmaması için cep telefonlarının ışıklarını kullanarak trafiği durdurdu. Ambulansın dikkatini de cep telefonu ışıklarıyla çekmeye çalışan gençlerin müdahalesi sayesinde sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA