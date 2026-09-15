İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 109 iş yeri ve adreste arama yapılırken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üreticinin emeğini, vatandaşın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini hedef alan girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu”nun mercek altına alındığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan raporlar doğrultusunda yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını gerçekte olduğundan düşük, maliyetleri ise olduğundan yüksek gösterdikleri tespit edildi. Firmaların ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, bu yöntemle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü etkileyip haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamete yönelik eş zamanlı aramalar gerçekleştirilirken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.