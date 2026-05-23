Anket sonucunda vatandaşların büyük genelinin heykelin kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi. Bunun üzerine Nilüfer Belediyesi’nin heykelin kaldırılmasına karar verdiği açıklandı. Muhtar Sevda Bayraktar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sizlerle yaptığımız anket ile park alınına konan bu alanın konseptine uymayan yüzde 97 ile kaldırılması talebine karşılık Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırılmasına karar verilmiştir. Bir sanat eserine sanatçıya karşı değiliz. Bu heykelin bulunduğu yerin konseptine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu karar Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir'in 'ortak akıl ile yönetiyoruz' söylemine de uygun oldu. Keşke daha önce bizlerede danışılsaydı. Parkımız ile ilgili en acil taleplerimiz kuruyan ağaçların değiştirilmesi ve ilave çöp kovalarının konulması yinede bizlere kulak veren Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat müdürlüğüne teşekkür ederiz."

Heykelin kaldırılması kararı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, olay kamusal alanlara yerleştirilen sanat eserlerinde vatandaş görüşünün ne kadar belirleyici olması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.