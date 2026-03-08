Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, güç kullanımının sorunları çözmediğini belirterek İran’daki askeri operasyonların durdurulması ile tarafların diplomasi yoluna dönmesi gerektiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’daki son gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı. İran’daki savaşı "hiç yaşanmaması gereken" ve "kimseye faydası olmayan" bir savaş olarak niteleyen Wang, "Ortadoğu tarihi dünyaya defalardır gösteriyor ki, güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz ve silahlı çatışma yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur" dedi. Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.