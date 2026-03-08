Kaza saat 12.00 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Mücahit S.(30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz D.(13) ve Öykü Durgut(11)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNE KAHROLDU

Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN