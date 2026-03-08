Ortadoğu’da artan gerilim ve çatışma haberleri küresel piyasalarda temkinli bir atmosfer oluştururken, Türkiye’de yatırımcıların farklı arayışlara yöneldiği görülüyor. Savaşın ilk günlerinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklenmesine rağmen, ons ve gram altındaki artış sınırlı kaldı.

Uzmanlar, bu durumun yeni alımların düşük kalması ve mevcut yatırımcıların kâr satışına yönelmesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Bayram öncesinde elindeki altını bozduran bazı yatırımcılar ikinci el otomobil piyasasına yönelirken, bazıları da dövize yatırım yapmayı tercih etti.

Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğa ulaşmazken, satış tarafında belirgin bir hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altındaki yükseliş sınırlı kalırken, küresel piyasalarda ons altın güvenli liman talebiyle destek bulmaya devam ediyor.

Showroom trafiği yaşanıyor

Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

Orta sınıfa ilgi var

İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir."

Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten ise talepteki değişime dikkat çekti. Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre Taşöğüten, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirterek “Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı” dedi.