ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında ölen 6 askerin cenazelerini düzenlenen törenle karşıladıktan sonra, Florida’ya dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden askerler için çok üzgün olduklarını vurgulayan Trump, buna rağmen İran’a karşı verilen savaşı açık ara kazandıklarını söyledi. Herkesin cephede ölen ABD askerleri ile gurur duyduğunu ifade eden Trump, "Onların kötü imparatorluğunu yerle bir ettik. Savaş bir süre daha devam edecek" dedi. Operasyonun daha ne kadar devam edeceği yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Bir haftada herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazlasını başardık. Donanmalarını, 44 gemilerini yok ettik. Hava kuvvetlerini, her bir uçağı yok ettik. Füzelerinin çoğunu yok ettik. Görüyorsunuz, artık pek füze gelmiyor. Füzeleri ürettikleri üretim alanlarını da çok sert bir şekilde vurduk. Drone kapasiteleri epey düştü. Ve onları canlarını en çok yakan yerden vurduk; her türlü liderlik kademesi de dahil olmak üzere her şeylerini yok ettik" değerlendirmesinde bulundu. Operasyonun ne kadar süreceğini kesin olarak bilmediğini vurgulayan Trump, "Ne kadar sürerse sürsün, ama orduları neredeyse yok olmuş durumda" dedi. Trump, İran ordusuna yönelik daha yoğun saldırılar yapabileceklerini ifade etti.



"Bu, 47 yıldır yapılması gereken bir şeydi"

Enerji fiyatları hakkında endişelenip endişelenmediği yönündeki soruya "Hayır" yanıtını veren Trump, "Bu, 47 yıldır yapılması gereken bir şeydi. Bunu yapmak 47 yıl sürdü ve hiçbir başkanın bunu yapacak cesareti yoktu" dedi. ABD’nin savaşta daha fazla kayıp verebileceğini belirten Trump, "Üzülerek söylüyorum, ancak bu savaşın kötü bir parçası" yorumunu yaptı.



Trump okul saldırısı konusunda İran’ı suçladı

Trump, İran’daki bir okula düzenlenen ve çoğu öğrenci yaklaşık 175 sivilin ölümüne neden olan saldırı hakkında ise, "Gördüklerime dayanarak bunu İran’ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi, mühimmatları hiç isabetli değil. Bu saldırı İran tarafından yapıldı" diye konuştu.



"Rusya İran’a istihbarat sağlıyorsa, bu pek iyi değil"

İran hakkındaki "koşulsuz teslimiyet" talebine açıklık getiren Trump, bunun yalnızca İran’ın resmi olarak ilan etmesiyle değil, İran’ın askeri olarak tamamen etkisiz hale getirilmesi ile de gerçekleşebileceğini yineledi. Trump, Rusya’nın İran’a istihbarat desteği sağladığı iddiaları ile ilgili, "Hayır, öyle bir bilgi almadım. Buna dair hiçbir emare yok. Eğer yapıyorlarsa da bu pek iyi değil. Çünkü İran'ın durumu oldukça kötü" yorumunu yaptı.



"Büyük bir kanserden kurtulmuş olacağız"

Trump’a Hürmüz Boğazı’ndaki durum da soruldu. Gemilerin buradan geçmemesinin kendi tercihleri olduğunu belirten Trump, "İran’ın donanmasını yok ettik. Donanmaları şu an denizin dibinde. Yani bu bir seçim" dedi. Petrol fiyatlarının kısa vadede yükselebileceğini kabul eden Trump, "Ancak çok hızlı bir şekilde düşecek. Biz ise yeryüzündeki çok çok büyük bir kanserden kurtulmuş olacağız. Bir kanseri söküp atmış olacağız. Biliyorsunuz, 7 Ekim'i unutmayın. Yıllar boyunca yaşanan tüm o şeyleri unutmayın. Hepsi, hepsi bu insanlar yüzünden oldu. Yani yaptığımız şey sadece ülkemiz için değil, sadece İsrail için değil, sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" ifadelerini kullandı.



Trump’tan petrol rezervi açıklaması

Petrol konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Trump, "Ülkemiz muazzam bir miktara sahip ve dışarıda da çok fazla petrol var" dedi. Trump, "Stratejik Petrol Rezervi kullanmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Evet. Onları dolduran benim. Biden, seçimde biraz fazladan oy alabilmek için o rezervleri kullandı. Sonunda yarışan kişinin o olmayacağı ortaya çıktı. Kamala’ydı. Ve açıkçası hiç fazladan oy alamadı, çünkü biz kesin ve ezici bir üstünlükle kazandık. O rezervleri bu amaçla kullanmamalıydı. Ben doldurmuştum, o ise oy almak için kullandı ve şimdiye kadarki en düşük seviyesine indirdi" dedi.



"Nükleer tesislerinde tam bir yıkım oldu"

Trump, İran’daki petrol tesislerini kontrol altına almak için kara kuvvetlerini kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusuna kesin yanıt vermekten kaçındı. İran’ın nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almak için harekete geçebileceklerini belirten Trump, "Bunu öğreneceğiz. Bunun hakkında konuşmadık ama nükleer tesislerinde tam bir yıkım oldu. Ona ulaşamadılar. Ve bir noktada belki biz ulaşırız. Biliyorsunuz, bu harika bir şey olurdu ama şu an sadece onları kırıp geçiriyoruz. Ancak, zenginleştirilmiş uranyumun peşine düşmedik. Fakat biliyorsunuz, bu daha sonra yapabileceğimiz bir şey. Bunu şimdi yapmayız. Belki daha sonra yaparız" dedi.



"İran’da barışçıl bir lider istiyoruz"

İran’da yeni lider seçimine müdahil olmak istediği hatırlatılan Trump, barışçıl bir yönetim istediğini vurgulayarak, "Biz her 5 yılda veya her 10 yılda bir geri dönüp bunu yapmak istemiyoruz. Bu yüzden, ülkesini bir savaşa sürüklemeyecek bir başkan seçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Witkoff: "Anlaşmak isterlerse, tavır değiştirmeleri gerek"

İran’la yürütülen nükleer müzakerelerde ABD’yi temsil eden Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ise, diplomatik seçeneğin hala mümkün olduğunu, ancak kararın Trump’a bağlı olduğunu ifade etti. İran’ın anlaşma yapmaya yanaşmadığı iddiasını yineleyen Witkoff, " Müzakerelerde pek de uysal görünmüyorlardı. Daha önceki açıklamalarımı duydunuz. ‘Zenginleştirme konusunda devredilemez bir hakkımız var’ dediler. ‘11 bombaya yetecek kadar, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş nükleer yakıta sahip olmakla’ övündüler. Bana ve Jared Kushner’a, ‘Askeri olarak alamadığınız şeyi, size diplomatik yollarla vermeyeceğiz’ dediler. Yani, anlayacağınız, bence bir tavır değişikliğine gitmeleri gerekecek" diye konuştu.

Witkoff, "Olası bir anlaşmadan beklentiniz ne? Yani, şu anda en üst düzeyde müzakere kozuna sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bence başkan buna sahip olduğumuzu kanıtladı" yanıtını verdi.



Trump’tan İngiltere’ye eleştiri

Witkoff’un ardından tekrar söz alan Trump, şu anda kendilerinin değil İran’ın anlaşma arayışında olduğunu söyledi. Trump, İngiltere hükümetini istedikleri savunma desteğini zamanında sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirerek, "Onlara ihtiyacımız yok. Doğru zaman değil. İki hafta önce onların uçak gemilerine sahip olmak güzel olurdu" dedi. Trump, İran’ın ABD’nin bir deniz suyu arıtma tesisini vurduğu yönündeki eleştirilerileri hakkında ise, "Yani, bir tuzdan arındırma tesisi konusunda şikayet ettikleri dışında bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biz ise bebeklerin kafalarını kesmemeleri gerektiği gerçeği konusunda şikayetçiyiz" dedi.



"Yeryüzündeki en büyük orduya sahibiz"

Trump, Rusya’nın İran’a istihbarat sağladığı iddialarının yeniden hatırlatılması üzerine,

"Bakın, istedikleri tüm bilgileri verebilirler ama bu bilgileri gönderdikleri kişilerin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geliriz. Yeryüzündeki en büyük orduya sahibiz. Ben bunu ilk dönemimde inşa ettim ve ne yazık ki şimdi onu kullanmak zorunda kalıyorum. Ancak Venezuela'da ne yaptığımıza baktığınızda, B2 bombardıman uçaklarıyla ne yaptığımıza baktığınızda, bu çok büyük bir andı. Çünkü İran iki veya üç hafta içinde nükleer bir silaha sahip olacaktı ve bu onu durdurdu" şeklinde konuştu.



"Hem silahlarını, hem onları üretme kapasitelerini vurduk"

Trump, "İran'ın füzeleri ve dronları tükeniyor mu, yoksa bu karşı saldırıların devam etmesini bekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi. İran’ın savunma kapasitesini önemli ölçüde zayıflattıklarını söyleyen Trump, "Sadece bu da değil. Üretim kapasitelerini de çok sert bir şekilde vurduk. İlk iki günde fırlattıklarının yaklaşık yüzde 9'u seviyesindeler ve bunun sebebinin ellerinde o kadar kalmaması olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda roket fırlatıcılarının da yaklaşık yüzde 70'ini yok ettik. Fırlatıcılar büyük bir mesele. Bulunması çok zor. Çok pahalı" değerlendirmesine bulundu.



Hegseth: "Savunma yetenekleri azalıyor"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, ABD’nin giderek daha avantajlı konuma geldiğini iddia ederek, "Her geçen gün giderek daha fazla koza sahip oluyoruz çünkü daha fazla kabiliyetimiz var. Onları daha da sert vuruyoruz ve kendilerini savunma yetenekleri azalıyor. Bu yüzden, başkanın ortaya çıkacak sonuçlar için ihtiyaç duyduğu tüm kozu sağlayarak her gün taarruzu sürdürüyoruz" dedi.



"İran’ın özür dilemesi teslimiyet göstergesi"

Hegseth’in ardından yeniden söz alan Trump, İran’ın büyük darbe aldığını belirterek, "Bir noktada belki 'teslim oluyoruz' diyecek kimse bile kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kötü durumdalar. Ve ayrıca baktığınızda, Orta Doğu devletlerinden onları hedef aldıkları için özür dilediler. Bunu yaptıklarını görmek beni çok şaşırttı. Ama bunu bizim için ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak bir kenara yazın. Sanırım artık onları hedef almayacaklar. Özür diliyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Ama bu büyük bir kayıp. Bu düpedüz bir teslimiyet. Özür dileyip artık onları vurmayacaklarını söylediklerinde ben buna teslimiyet dedim. Bu gerçekten o devletlere ve bize karşı bir teslimiyet" yorumunu yaptı.



Trump: "Kürtlerin İran’a girmesini istemiyorum"

Trump, Kürt grupların İran’a yönelik olası müdahalesi ile ilgili bir soru üzerine, "Kürtlerin İran’a girmesini beklemiyoruz, böyle bir arayışımız yok. Bildiğiniz gibi Kürtlerle çok dostane ilişkilerimiz var ama savaşı olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz" dedi.

Trump, "Bunu ihtimal dışı mı bıraktınız?" sorusu üzerine, "Bunu İstemiyoruz. Evet, bunu ihtimal dışı bıraktım. Kürtlerin oraya girmesini istemiyorum. Kürtlerin zarar görmesini, öldürülmesini görmek istemiyorum. İyi bir ilişkimiz oldu. Girmeye istekliler ama onlara girmelerini istemediğimi söyledim. Kürtleri işin içine katmadan da savaş yeterince karmaşık" dedi. Trump, savaştan sonra İran haritasının aynı mı kalacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Muhtemelen hayır" ifadelerini kullandı.



"Dünya savaştan sonra daha güvenli olacak"

Trump, savaşın ne zaman biteceği konusunda ise, "Buna gelince, savaş bittikten sonra çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağımızı biliyorsunuz. Yani, anlayacağınız, bu kısa bir girişim. Ancak sona erdiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız ve bir sürü hasta ve aklını yitirmiş insandan kurtulmuş olacağız. Yani İran’ın lider kadrosundan. Birinci liderlik kademesinden kurtulduk, sonra ikinci seviye liderlikten kurtulduk. Şimdi üçüncü veya dördüncü liderlik seviyesindeler ve şu an kimsenin kim olduklarını bile bilmediği liderleri var" dedi.