Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Özellikle bazı kesimlerde trafiğin yönlendirildiği ve kapatıldığı bölgeler bulunuyor. İşte güncel yol durumu:

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılıyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapıldığı için Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılım sağlanıyor.

Sakarya-İzmit yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan Beşköprü Köprülü Kavşağı'ndaki kiriş değişimi nedeniyle İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşım izni veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım-onarım çalışmaları sebebiyle kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğü için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.