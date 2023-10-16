KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Özellikle bazı kesimlerde trafiğin yönlendirildiği ve kapatıldığı bölgeler bulunuyor. İşte güncel yol durumu:

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılıyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapıldığı için Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılım sağlanıyor.

Sakarya-İzmit yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan Beşköprü Köprülü Kavşağı'ndaki kiriş değişimi nedeniyle İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşım izni veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım-onarım çalışmaları sebebiyle kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğü için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.