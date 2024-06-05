BUÜ Atık Yönetim Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Özel bir etkinliğe imza atan Üniversite öğrencileri, Gemlik ilçesi Küçük Kumla mahallesi kıyılarını temizlemek için bir araya geldi. Ellerine çöp poşetlerini alan gençler, sahili boydan boya dolaşarak buldukları çöpleri topladı.

İklim krizine dikkat çekildi

Prof. Dr. Cafer Çiftçi, programa katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: “Soluduğumuz temiz hava, içtiğimiz su ve beslendiğimiz toprak her gün artan bir baskıyla karşı karşıya. İklim krizinin etkilerine karşı yol kat edememek ise, daha fazla yıkım ve doğa kaybı anlamına geliyor. Öte yandan doğa tahribatı, iklim krizinin verdiği zararı da artırıyor. Bu durum, mevcut ekonomik ve politik krizleri, daha da derinleştiriyor. Bugün öğrencilerimizle birlikte hem yaşadığımız çevreyi temizlemek hem de herkese mesaj vermek için Küçük Kumlaya geldik. Son derece faydalı bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliği düzenleyen Atık Yönetim Merkezi’miz başta olmak üzere programa destek veren Nilüfer ve Gemlik Belediyesi ile Küçük Kumla Muhtarlığına teşekkür ediyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile akademik ve idari personelin de eşlik ettiği etkinlikte bölgedeki katı atıklar toplanarak geri dönüşüm merkezlerine gönderildi.