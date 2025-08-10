Kentte dün 45.7 derece olan rekor, 46.7 dereceye yükseldi. Gündüz aşırı sıcakla mücadele eden halk, geceyi ise yüzde 100 nem oranıyla karşılaştı. Bu nem oranı nedeniyle nefes almak zorlaştı.

Sabah saatlerinde nem oranı yüzde 56 olmasına rağmen, sıcaklık 33 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji yetkilileri sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta sonuna kadar süreceğini belirtti. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklık 12 derece düşerek 34 dereceye gerileyecek.