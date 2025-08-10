Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşat Erkan, iklim değişikliğinin getirdiği aşırı sıcak hava ve kuraklığın birçok olumsuzluğa yol açabildiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın yangınlar için istenmeyen bir ortam oluşturduğunu aktaran Erkan, küçük bir kıvılcımla çıkan yangınların büyük ormanlık alanları kül edebildiğini, ekosisteme zarar verebildiğini kaydetti.

Rüzgarla yayılan yangınlara müdahalenin büyük önem taşıdığını dile getiren Erkan, yüksek enerjiye ulaşan yangına müdahalenin kolay olmadığına dikkati çekti.

Yangınlara ilişkin halk arasında ve sosyal medyada genellikle "kozalak patlaması"nın konuşulduğunu belirten Erkan, "Kozalak patlaması, metrelerce veya yüzlerce metre uzaklara kozalağın patlayarak yangını yayması söz konusu değil. Kozalak patlamaz. Eğimli arazilerde yanan bir kozalak aşağılara yuvarlanarak gidebilir ve orada otları tutuşturabilir ancak patlaması söz konusu değil" dedi.

Erkan, yangının yayılmasının rüzgarla ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Özellikle enerjinin çok yüksek olduğu zamanlarda orman yangını sırasında sıcak havanın, içinde barındırdığı kıvılcımlarla adeta alev topu gibi uzaklara hareket edip başka bir noktada yangına yol açmasıyla ilgili bir durum. O yüzden yangın büyümeden, enerjisi yükselmeden kontrol altına alınmalı" diye konuştu.

