"Önceliğimiz, can güvenliğiniz" mesajıyla öğrencilere güvenli bir ulaşım sağlama vurgusu yapan müdürlük, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada aktif olduğunu belirtti.
Açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim kurumlarına güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir" ifadelerine yer verildi. Emniyet yetkilileri, özellikle okul servis araçları üzerinde yoğunlaşan denetimlerin eğitim yılının devamında da aynı titizlikle sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: YAVUZ YILMAZ