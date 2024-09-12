Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlerde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Çok sayıda kulüp başkanı ve antrenörün katılım sağladığı kahvaltı organizasyonunda Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Başkanvekili Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. İlk olarak Hasan Kartal yaptığı konuşmada, “2010 yılında başkanlığa seçilen günümüze kadar başarıyla görevini sürdüren Eyüp Gözgeç, son olarak olimpiyatlarda da kazandığı başarıyla bu işi layıkıyla yaptığını gösterdi. Bir dönem daha Eyüp Bey ile beraber Türkiye’ye birçok madalya kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Eyüp Gözgeç: ”Türk boksunun geldiği nokta ortada”

2010 yılından itibaren başkanlığını yürüten Başkan Eyüp Gözgeç, yeniden aday olacağını belirterek, ”2010 yılından beri yönettiğim Türk Boksunun geldiği nokta ortadadır. 1924 yılında kurulan Türkiye Boks Federasyonu 2010 yılına kadar 86 yıl içerisinde olimpiyatlarda 5 madalya kazanmıştı. Benim dönemimde de 5 madalya kazandı. Ayrıca 86 yılda dünya şampiyonalarında 69 madalya ve Avrupa şampiyonalarında 229 madalya kazanmıştı. Benim dönemimde ise dünya şampiyonalarında 65 madalya ve Avrupa Şampiyonalarında 310 madalya kazandı. Sonuç olarak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına bakılacak olursa 1924-2010 arası 86 yılda 303 madalya alınmışken 2010-2024 arasında ise 380 madalya kazanmış durumda. Biz ülkemize kazandırdığımız bu madalyaları 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda da artırmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı 2024 seçimlerinde mevcut başkan olarak tekrar aday olduğumu açıklamak istiyorum” ifadelerini kullandı.