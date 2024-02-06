Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası, 2024 yılı okul servis aracı ücret tarifesine zam yaptıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, güzergah uzaklığına bağlı olarak belirlenen yeni yıllık ücretler, öğrenci velilerini maddi anlamda daha fazla zorlayacak.

Buna göre, 0-3 km arası mesafede bulunan öğrencilerin velileri, yıllık 10.800 lira ödeme yapacak. 3-5 km mesafede olan öğrenci velilerinin ödeyeceği ücret 12 bin 150 lira, 5-7 km mesafede bulunan öğrenciler için ise 13 bin 500 lira olarak belirlendi. Mesafe arttıkça ücretler de artacak; 7-9 km için 14 bin 400 lira, 9-11 km için 15 bin 300 lira, 11-13 km için 16 bin 200 lira, 13-15 km için 17 bin 100 lira, 15-17 km için 17 bin 550 lira, 17-19 km için 18 bin lira, ve 19-21 km için yıllık ücret 18 bin 900 liraya yükselecek.