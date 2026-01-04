

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları nedeniyle Orhaniye Mahallesinde bulunan Çardak Camii minaresine çıkan Metin A.(42) 1 saatlik çalışma sonucunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilmişti.

Bugün ise aynı şahıs Sinanbey ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan iki markette hırsızlık yaparken kameralara yakalandı. Marketlere müşteri gibi girdiği ve reyonlardan aldığı ürünleri market arabasına koyan Metin A., daha sonra ürünleri kendi poşetine koydu. Poşeti giriş kapısına bırakan şahıs, ürünlerin ücretini ödemeden ayrıldı.



Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.