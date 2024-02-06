MALZEME LİSTESİ: 2 su bardağı ince bulgur 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası 1 su bardağı ceviz 1 tutam domates 1 tutam taze nane 1 tutam dereotu 1 tutam yeşil soğan 1 tutam maydanoz 1 limon zeytinyağı ÜZERİ İÇİN: kıvırcık HAZIRLANIŞI: İnce bulguru kaynar suyla ıslatıyoruz. Üzerini streç filmle kapatıyoruz. Suyunu çekip şişene kadar bekletiyoruz. Taze naneyi, dereotunu, maydanozu ve yeşil soğanı ince ince doğruyoruz. Domateslerin kabuklarını soyuyoruz ve minik küp şeklinde doğruyoruz. Bulgurun üzerine salçaları, domatesi, yeşillikleri koyuyoruz. Limonunu sıkıyoruz. Zeytinyağını ve isteğe göre tuzunu ekliyoruz. Kısırı bardaklara paylaştırıyoruz. Öğütülmüş cevizi üstlerine paylaştırıyoruz. Üstlerine birer yaprak kıvırcık batırarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi