Günümüzde özellikle bel ve boyun fıtıklarında modern tedavi yöntemleri ile hastaların büyük genelinde cerrahiye gerek kalmadan başarılı sonuçlar alındığını belirten Doç. Dr. İrfan Koca, "Bel ve boyun fıtıkları başta olmak üzere kas-iskelet sistemi hastalıkları, günümüzde her yaş grubunda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uygulanan ameliyatsız modern tedavi yöntemleri, pek çok hastada cerrahiye gerek kalmadan başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor" dedi.

"Ameliyat son çare olmalı"

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. İrfan Koca, fizik tedavi ve rehabilitasyonun yalnızca klasik cihaz uygulamalarından ibaret olmadığını vurguladı. Koca, "Doğru hasta seçimi ve kişiye özel planlanan tedavilerle, bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, spor yaralanmaları ve kronik kas-iskelet sistemi ağrılarında ameliyatsız yöntemlerle yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ameliyatsız tedavide hangi yöntemler kullanılıyor"

Ameliyatsız tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Koca, "Robotik Lazer Tedavisi, Nöral terapi, Proloterapi, Manuel terapi, Ozon tedavisi, PRP (Platelet Rich Plasma), Akupunktur, Kuru iğne tedavisi, Nokta atış (hedef odaklı) tedaviler ve Kişiye özgü egzersiz programları ile ameliyatsız tedavide yüz güldüren sonuçlar alıyoruz. Bu tedaviler hastanın klinik durumuna göre tek başına ya da kombine şekilde uygulanabiliyor. Bu tedavileri uygularken amacımız yalnızca ağrıyı azaltmak değil, altta yatan yapısal ve fonksiyon bozuklukları tedavi etmektir. Ameliyat her zaman son seçenek olmalıdır. Pek çok hastada cerrahi kararı verilmeden önce mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından kapsamlı değerlendirme yapılması gerekir" şeklinde konuştu.

"Erken müdahale başarıyı artırıyor"

Erken dönemde başlanan ameliyatsız tedavilerin iyileşme süresini kısalttığını vurgulayan Doç. Dr. Koca, gecikmiş başvuruların ağrının kronikleşmesine ve tedavi sürecinin uzamasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Doç. Dr. Koca, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uygulanan bu bütüncül yaklaşımlar sayesinde hastaların, günlük yaşamlarına daha hızlı, güvenli ve bağımsız şekilde dönebildiğini ifade etti.