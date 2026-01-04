Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir, uyku düzeninin ruh sağlığı üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Uykuya yalnızca dinlenme olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Taşdemir, uykunun depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi birçok psikiyatrik hastalıkta iyileştirici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Uyku süresinden çok zamanlamanın önemine işaret eden Taşdemir, "Uzun saatler uyumak değil, doğru zamanda ve yeterli sürede uyumak iyi uyku olarak tanımlanır. Gece yarısından önce başlayan ve yaklaşık 7,5–8 saat süren uyku, zihinsel dengeyi korumada kritik öneme sahiptir" diye konuştu.

Melatonin hormonunun salgılandığı saatlerin önemine de değinen Taşdemir, "Melatonin salgısının en yoğun olduğu 23.00 ile 03.00 saatleri arasında uyumak, beynin kendini onarması ve duygusal düzenlemenin güçlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle uykuya gece yarısından önce başlanmalıdır. İyi bir uykudan söz edebilmek için melatonin salgısı şarttır" şeklinde konuştu.

Toplum genelinde uyku alışkanlıklarının sağlıksız bir noktada olduğuna dikkat çeken Taşdemir, zamanında ve yeterli uyunan uykunun ruh sağlığını güçlendirdiğini belirterek, "İyi uyku çok uyumak değildir. Doğru zamanda uyunan uyku, ruh sağlığını korumanın en temel adımıdır" ifadelerini kullandı.