Ahmet Esen dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Show TV’deki programla gündeme gelen şüpheli ölüm dosyasının kapsamı genişletildi ve soruşturmanın cinayet şüphesiyle yürütüldüğü öğrenildi.

BURSADA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İşlemlerin ardından Bursa’ya sevk edilen ikili, Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan diğer kişilerle birlikte emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Ünzile’nin ağabeyi İsmail ile annesi ve babasının da bulunduğu öğrenildi. Ünzile’nin daha önce “katil” dediği Mustafa da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA DUYURU

Didem Arslan Yılmaz, iki yıldır oğulları için adalet arayan Ahmet Esen’in ailesine son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. Haberi alan baba Ferru, anne Nermin ve kardeş Şevkican gözyaşlarına hakim olamazken, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür etti.

"BEN MASUMUM" DEMİŞTİ

Programa katıldığı ilk günden bu yana suçlamaları reddeden ve masum olduğunu savunan Ünzile'nin, canlı yayın sonrasında polis ekipleri eşliğinde emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı sırasında yaşanan bazı anlar da dikkat çekti. İddialara göre Ünzile'nin gözaltına alınırken çevresindekilere yönelik bazı ifadeler kullandığı öne sürüldü.

GÖZLER SORUŞTURMADA

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve adli işlemlerle genişleyebileceği belirtilirken, Türkiye'nin yakından takip ettiği Ahmet Esen dosyasında tüm gözler savcılıktan gelecek açıklamalara çevrildi.