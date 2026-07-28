Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 7'si çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik Batı Marmara Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda karada 7'si çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.