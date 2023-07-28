Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiindeki ormanlık alanda şiddetli bir yangın çıktı. Vatandaşlar, dumanların yükseldiğini fark ederek hemen durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Helikopterler havadan alevlere müdahale ederken, ekipler karadan da yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, vatandaşlar da ekiplere destek olmaya çabalıyor. Dumanlar şehrin her noktasından net bir şekilde görülebiliyor. Yetkililer, durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak yangına karşı büyük bir çaba sarf ediyor.