Tarsus’ta geçtiğimiz yıllarda Pembe Evde gerçekleştirilen esrarengiz kazı Türkiye gündemine oturmuş ve yıllarca bölgede yaşanan gelişmeler tartışılmıştı. 1,5 yıl süren kazının ardından yetkili makamlarca kapatılan kazı alanında bir şey bulamadığı iddia edilmişti. Kimileri kutsal sandık, kimileri Peygamber mezarı, kimileri ise kutsal bulunduğunu iddia etmişti. Hala zaman zaman Tarsus kazısı tartışılırken, başka bir ilde esrarengiz kazı çalışması başlatıldı. 3 ay sonra ortaya çıkan bu kazının ayrıntıları şu şekilde…

Bolu’ya bağlı Mudurnu ilçesinin Kovucak Köyü’nde yaşlı bir çifte ait olan arazide Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 aydır devam eden arazi kazı çalışması merak konusu oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizemli kazı, adli soruşturma gerekçesiyle 3 aydır sürüyor. Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatılan arazide, yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından Mayıs ayında Zonguldak’tan 15 maden işçisi bölgeye getirilerek yer altına indirilip kazıya başlatıldı. Havalandırma ve jeneratör sistemlerini kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük bir gizlilik içinde halen süren kazı için jandarma ekipleri dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı. Kazı alanına arazi sahipleri de dahil hiç kimse yaklaştırılmazken, sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerine kadar devam ettiği ve ara verildiğinde ise alanın giriş kısmının mühürlendiği belirtildi.

Arazi çalışmasında bulunan maden işçilerinin ve diğer işçilerin alanda herhangi bir fotoğraf çekmemesi için çalışmaya başlamadan telefonlarının toplandığı ise yine iddialar arasında yer aldı. Kazı alanında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin yer almadığı ve buna ek olarak, kazı alanının çevresinde onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği belirtiliyor.

Öte yandan, bölgede daha önce define kazısı yapan onlarca kişinin jandarma tarafından yakalandığı ve haklarında adli işlem yapıldığı kaydediliyor.

Mudurnu’nun Kovucak Köyü’nde esrarengiz kazının devam ettiği ve ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği gelen bilgiler arasında. Gizemli kazı çalışmaları halk arasında büyük merak uyandırırken, görüntülerin ve bilgilerin gizli tutulması, bölgede çeşitli spekülasyonlara neden oluyor.