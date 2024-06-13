Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran 2024 tarihinde Orhaneli İlçesine bağlı Topuk Mahallesinde meydana gelen orman yangınından zarar gören alanda tespit çalışmalarını sona erdi. Yapılan ölçümlerle 96 hektar karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.



Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yeniden ormanlaştırma çalışmasına başladı. Yanan alanda yeniden orman kurmak için en uygun teknik ve bilimsel yöntemi belirlemek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü teknik heyeti tarafından saha incelendi.



Heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda sahanın yeniden ormanlaştırılması için 100 bin karaçam 60 bin kızılçam olmak üzere toplam 160 bin fidan dikimine, 500 kilogram karaçam tohumu, 100 kilogram kızılçam tohumu olmak üzere toplam 600 kilogram tohum takviyesine karar verildi. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından zarar gören karaçam ve kızılçam ağaçlarının sayı ve miktarını belirlemek üzere damga çalışmalarına da başlandı.

Çalışmaların 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.