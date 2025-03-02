Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hız denetimlerinin artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda Bursa-Balıkesir karayolunda çift yönlü iki yeni hız tespit sistemi 1 Mart 2025 itibarıyla aktif hale getirildi.

Yeni hız tespit sistemlerinin bulunduğu güzergahlar:

📍 Bursa-Balıkesir Karayolu'nda

Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS - Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS (75.855 km)

Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS - Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS (75.845 km)

Bursa genelinde, çeşitli güzergahlarda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile denetimler devam ediyor. Yapılan denetimler, özellikle Eskişehir-Bursa Yolu'nda İnegöl’e giriş, Bursa Otoban Bağlantısı ile Bursa İnegöl Girişi arasında, Ankara Yolu Otoban Bağlantısı ile Hacivat Köprüsü arasında, Akçalar İzmir Yolu Girişi ile Karacabey Bursa Çıkışı arasında, Karacabey Bursa Yolu Çıkışı ile Bandırma Girişi arasında ve Kütahya-Balıkesir Yolu Çıkışı ile Harmancık Tavşanlı Yolu Girişi arasında yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde hız sınırlarını aşan sürücüler tespit edilerek denetimler gerçekleştiriliyor.