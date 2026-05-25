Avrupa Birliği’nin sınır kontrollerini güçlendirmek için devreye aldığı yeni dijital uygulama, bazı geçiş noktalarında ciddi yoğunluğa neden oldu.

AB vatandaşı olmayan yolculardan sınır kapılarında parmak izi ve biyometrik fotoğraf alınmasını öngören Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan’ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı. Yeni sisteme yeterince hazır olmayan sınır kapılarında işlemlerin uzaması, vize muafiyetine sahip yolcuların dahi saatlerce beklemesine neden oldu.

SAATLERCE BEKLEYİŞ

Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasındaki en kritik geçiş noktası olan Evzoni Sınır Kapısı, yeni dijital sistemin bürokratik hantallığı nedeniyle hafta sonu kilitlendi. Sınır kapısındaki dijital kayıt ve tarama işlemlerinin yol açtığı uzun bekleme süreleri nedeniyle bölgede devasa bir araç yoğunluğu yaşandı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, çoğunlukla AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının yoğun olarak kullandığı sınır hattında araç kuyrukları kilometreleri buldu. Sınırda saatlerce beklemek zorunda kalan sürücüler ve turistler duruma sert tepki gösterdi.

VİZE MUAFİYETİ OLSA BİLE ZORUNLU: EES NEDİR?

Avrupa genelinde sınır kapılarında pasaportlara manuel kaşe basma dönemini sona erdirerek tamamen dijital takibe geçmeyi amaçlayan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan'da resmen yürürlüğe girmişti.

Sistemin getirdiği katı kurallar, AB vatandaşı olmayan (üçüncü ülke) tüm yolcuları doğrudan etkiliyor:

AB üyesi olmayan her yolcunun, yeşil pasaport sahibi olsa veya vize muafiyeti bulunsa dahi, AB sınır kapılarından ilk girişinde pasaport kontrol noktasında parmak izi vermesi ve yüz taraması (biyometrik fotoğraf) yaptırması zorunlu tutuluyor.

Sistem, yolcuların isimlerini, seyahat belgelerini, parmak izlerini ve giriş-çıkış yaptıkları tarih ile yer bilgilerini doğrudan elektronik bir veri tabanına işliyor.

Lojistik uzmanları ve yerel yetkililer, sınır kapılarındaki teknik altyapı yetersizliği ve her bir yolcu için harcanan işlem süresinin katlanması nedeniyle, önümüzdeki yaz aylarında turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan ve diğer AB sınır kapılarında çok daha büyük bir lojistik krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu.