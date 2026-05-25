Süper Lig hedefiyle kritik bir sezona hazırlanan Bursaspor’un TFF 1. Lig’de karşılaşacağı rakipler netleşti. Çorum FK’nın Esenler Erokspor’u 2-0 yenmesiyle birlikte, TFF 1. Lig’de yeni sezonda yer alacak takımlar da kesinlik kazandı.
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan yeşil-beyazlı ekibin karşılaşacağı rakipler şöyle:
•Antalyaspor
•Bandırmaspor
•Batman Petrolspor
•Bodrum FK
•Boluspor
•Esenler Erokspor
•Fatih Karagümrük
•Iğdır FK
•İstanbulspor
•Kayserispor
•Keçiörengücü
•Manisa FK
•Mardin 1969
•Muğlaspor
•Pendikspor
•Sarıyer
•Sivasspor
•Ümraniyespor
•Vanspor
Kaynak: TFF