Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönmesiyle birlikte parti içinde hareketli bir süreç yaşandığı öne sürülüyor.

Parti genel merkezinde yoğun bir gündem yaşandığı belirtilirken, söz konusu iddia gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirildi. Burhan, Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin disipline sevk edilecek ve partiden ihraç edilmesi planlanan isimlerle ilgili bir çalışma yaptığını söyledi.

Burhan açıklamasında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış” ifadelerini kullandı.

İddia edilen ihraç listesinde yer aldığı öne sürülen isimler ise şöyle:

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Burhanettin Bulut

Umut Akdoğan

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Gökhan Zeybek

Ümit Dikbayır