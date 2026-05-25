Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönmesiyle birlikte parti içinde hareketli bir süreç yaşandığı öne sürülüyor.
Parti genel merkezinde yoğun bir gündem yaşandığı belirtilirken, söz konusu iddia gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirildi. Burhan, Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin disipline sevk edilecek ve partiden ihraç edilmesi planlanan isimlerle ilgili bir çalışma yaptığını söyledi.
Burhan açıklamasında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış” ifadelerini kullandı.
İddia edilen ihraç listesinde yer aldığı öne sürülen isimler ise şöyle:
Ali Mahir Başarır
Veli Ağbaba
Burhanettin Bulut
Umut Akdoğan
Taşkın Özer
Özgür Karabat
Adnan Beker
Cemal Enginyurt
Gökhan Zeybek
Ümit Dikbayır