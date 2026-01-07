Olay, Nilüfer ilçesi Hasanorganize Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan bölgede oluşan çamuru fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bataklığa saplandı. Kısa sürede yarıya kadar çamura gömülen araçta bulunan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, bataklığa saplanan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.