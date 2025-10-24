Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa-Orhaneli İl Yolu Erenler Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen B.İ. yönetimindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.İ. yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü B.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü M.O. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.