Kaza, sabah saatlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün idaresindeki belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar bölgede bu tür kazaların çok fazla yaşandığını belirterek, önlem alınmasını yetkililerden talep etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.