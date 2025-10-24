Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Bursaspor, grubunda Mardin1969'un ardından 2. sırada yer alıyor. 9 maçta rakip fileleri 25 kez havalandıran ve kalesinde sadece 5 gol gören temsilcimiz son 2 lig maçında alınan galibiyetlerin morali ile Muşspor karşısına çıkacak.

Bursa'da oynanacak zorlu karşılaşmayı 40 binin üzerinde taraftarın takip etmesi bekleniyor. Yeşil Beyazlılar, bu sezon kendi sahasında ise 4 lig maçına çıktı. Bu maçların 3'ünü kazanan ekibimiz 1 maçta ise yenildi. Kendi sahasında ki 4 karşılaşmada 7 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

Her sezon oynadığı lig ve grubunda hep üst sıralarda görmeye alıştığımız Muşspor için bu sezon pekte iyi başlamadı. Bu sezon ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ekip topladığı 14 puanla grubunda 10. sırada yer alıyor. Play-off hattına 4 puan, küme düşme hattına ise 10 puan uzaklıkta yer alan Muşspor, geçtiğimiz yıl Bursaspor'la oynadığı 2 karşılaşmada da beraberlik almayı başarmıştı.

Kadrosunda önemli futbolcuların yer aldığı ekipte 35 yaşında siyahi ancak Türk vatandaşı olan forvet Stanley Ohawuchi, 24 yaşındaki forvet Oğuzhan Akgün, 32 yaşındaki forvet Ersel Aslıyüksek, 22 yaşında orta saha oyuncusu Bilal Budak ve 24 yaşında ki Erhan Karagülle takımın en etkili silahları arasında yer alıyorlar.

Bu sezon 9 maçta rakip filelere 16 gol atma başarısı gösteren ekip kalesinde ise 11 gol gördü. Bu istatistiki verilerle Muşspor grubun en golcü ekiplerinden biri olarak göze çarpıyor.

Konuk ekip bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Deplasman karnesi kötü olan ekip 1 maçı kazanırken 3 maçta ise yenildi.

BURSASPOR-MUŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 2. lig Kırmızı grup 10 hafta mücadelesinde Bursaspor-Muşspor arasındaki mücadele 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.