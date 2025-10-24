Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün saat 14.00’ten 21.00’e kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, zaman zaman ise 70-80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayımlanan listede, Osmangazi, Gürsu, İnegöl, Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Harmancık ilçeleri sarı uyarı kapsamına alınırken, Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi’nin ise fırtına uyarısı dışında tutuldu.