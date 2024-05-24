Bursa'da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası takla atan Fiat Punto'da bulunan iki kişi yaralandı.

Olay, saat 09.15 civarında Nilüfer ilçesindeki Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.T.A. yönetimindeki 16 AYJ 559 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 35 EC 7494 plakalı otomobilin ön köşe kısmına çarparak takla attı.

Takla atan araçta M.T.A. ve yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trafik polisleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçları kısa sürede olay yerinden kaldırdı.