Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametinde yetkisiz bir şekilde hekimlik yapan şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.A. isimli kadının evine gelen vatandaşlara yetkisiz bir şekilde dolgu, botoks ve çeşitli estetik operasyonlar yaptığı öğrenildi.

21 adet şırınga ele geçirildi

S.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda; 22 adet içerisinde sıvı bulunan cam tüp, 21 adet içerisinde sıvı bulunan şırınga, 14 adet içerisinde sıvı bulunan ampul, 110 adet enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 adet serum ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. isimli kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.